استمرار عملية إنقاذ المفقودين من السياح الكوريين في نهر دانوب

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تجري الآن عملية إنقاذ المفقودين من السياح الكوريين في حادث غرق قارب في نهر "دانوب" بالمجر.وطبقا لوسائل الأعلام المجرية، تقوم سلطات الإنقاذ المجرية باكتشاف ركاب القارب الذي غرق في الساعة التاسعة مساء أمس الأربعاء. وكان على متنه 33 سائحا كوريا جنوبيا عندما اصطدم بقارب آخر وغرق في النهر بالقرب من وسط مدينة بودابست حيث توفي 7 أشخاص وأنقذ 7 أشخاص اخرين فيما اعتبر 21 شخصا في عداد المفقودين.وصرح مركز إدارة الكوارث في بودافست بأنه سخر96 رجلا لإطفاء الحرائق وسيارات إطفاء الحرائق وعدد من الأجهزة المتخصصة بما فيها ماسحة رادار من أجل العثور على احياء محتملين.وأفادت وسائل الإعلام الأجنبية بأن عشرات من طاقم الإنقاذ بمن فيهم افراد من وحدات الغطس ورجال الشرطة البحرية يشاركون في عملية الإنقاذ.