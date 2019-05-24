مباحثات بين وزيري الدفاع الكوري والأمريكي تعقد في سيول في يونيو

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صرحت وزارة الدفاع الكورية اليوم بأن مباحثات قمة بين وزيري الدفاع الكوري الجنوبي والأمريكي ستعقد في سيول في الثالث من شهر يونيو القادم.وشرحت الوزارة أن وزير الدفاع الكوري "جونغ كيونغ دو" والقائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي " باتريك شانوهن" سيناقشان الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية وسبل التعاون ذات الصلة والمناورات العسكرية المشتركة الكورية الأمريكية ونقل حق السيطرة على العمليات العسكرية أثناء الحروب وغيرها من القضايا الراهنة المتعلقة بالتحالف الكوري الأمريكي.وتعتبر هذه المباحثات الثانية من نوعها منذ تولي "شانوهن" منصب القائم بأعمال وزير الدفاع في شهر يناير الماضي حيث سيتم خلالها متابعة إدارة اللجنة العسكرية الدائمة الخاصة والتي بدأ تفعيلها منذ شهر مارس الماضي.ومن المتوقع أيضا أن يتطرق الطرفان في المباحثات الى الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية بما فيها التوجهات العسكرية في كوريا الشمالية على خلفية إطلاق كوريا الشمالية مقذوفات قصيرة المدى في الرابع من هذا الشهر وإطلاقها صاروخا قصير المدى في التاسع منه. كما يتوقع أن يتم تقاسم مضمونات التحليل والتقييم بين قوات البلدين بما فيها خصائص و طبيعة المقذوفات.وتناقش المباحثات بالاضافة الى ذللك الإجراءات اللاحقة بين السلطات الدفاعية للبلدين من أجل الدعم العسكري للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحريك الحوار في مسعى لنزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية.