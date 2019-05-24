تخفيض نسبة القمامات البلاستيكية في البحار من 80 % إلى 50 % حتى عام 2030

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يتوقع تنفيذ خطة لتخفيض نسبة القمامات البلاستيكية التي تقدربنحو 80 % من القمامات في البحار إلى مستوى 50 % حتى عام 2030.وعقدت الحكومة الكورية في هذا الاطاراليوم الاجتماع التاسع والسبعين لمتابعة وتنسيق القضايا الوطنية الراهنة في مجمع "سيه جونغ " للمكاتب الحكومية وقررت الخطة الشاملة لتخفيض القمامات البلاستيكية في البحار وهي مسألة لطالما اثارت قلقا كبيرا لدى المواطنين.واستهدفت الحكومة من خلال الخطة التي تتضمن سبل إدارة المواد البلاستيكية من أجل الحفاظ على نظافة وسلامة البحار تخفيض المخلفات البلاستيكية بنسبة 30 % بالمقارنة مع عام 2018 حتى عام 2022 و بنسبة 50 % حتى عام 2030.وقررت الحكومة تطبيق نظام يتم من خلاله التشجيع على إعادة جمع المخلفات البلاستيكية من أدوات صيد الأسماك وهي تمثل نسبة تقدر بحوالي 53 % من المخلفات البلاستيكية في البحار بدءا من عام 2021 . كما قررت أيضا تعديل قانون إدارة الثروات السمكية من أجل حظر استخدام أدوات صيد الأسماك غير لتي تتنافى وحماية البيئة.وتعهدت الحكومة بالإضافة إلى ذلك بتكوين فريق بحث مشترك مع دول الجوار من أجل التعامل مع تدفق المخلفات البلاستيكية القادمة من الخارج.