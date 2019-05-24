احتجاز قبطان القارب الغارق في بودابست

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أفادت الأنباء أن الشرطة المجرية احتجزت قبطان السفينة السياحية، التي اصطدمت مع القارب السياحي في نهر الدانوب في بودابست، مما أسفر عن مصرع سبعة سياح كوريين على الأقل.ووفقًا لوكالة فرانس برس، فقد قالت الشرطة المجرية في بيان إنها احتجزت القبطان الأوكراني للسفينة السياحية مساء الأربعاء، بالتوقيت المحلي. وطلبوا إصدار مذكرة توقيف للقبطان.وقالت الشرطة إن القبطان البالغ من العمر 64 عامًا والمعروف باسم "يوري" يُشتبه في قيامه بتهديد النقل المائي مما أدى إلى وقوع حادث مميت أسفر عن وفيات متعددة.وقد اصطدمت سفينة القبطان مع قارب سياحي في وقت متأخر يوم الأربعاء الماضي بالتوقيت المحلي، حيث انقلب القارب وغرق بعد ثوان فقط، وكان على متنه 33 كوريًّا جنوبيًّا واثنين من أفراد الطاقم المجريين. وقد تأكد مقتل سبعة ركاب ولا يزال 19 آخرون في عداد المفقودين، بينما تم إنقاذ سبعة ركاب.