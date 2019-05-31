التعرف على اثنين من ضحايا القارب المجري

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قالت وزارة الخارجية أمس الخميس إنه تم التعرف على اثنين من الضحايا الكوريين السبعة، الذين لقوا مصرعهم في حادث غرق القارب في بودابست.وقالت الوزارة إنها تعمل على جمع بيانات الطب الشرعي للتعرف على الضحايا الآخرين.وفي الوقت نفسه، من المقرر أن تصل وزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا" إلى بودابست بعد ظهر الجمعة بالتوقيت الكوري، وسوف تساعد في تنسيق ودعم جهود الإنقاذ.وفي حديثها إلى الصحفيين قبل مغادرتها، أخبرت "كانغ" المراسلين بأنها سوف تتفقد موقع الغرق مع نظيرها المجري بمجرد وصولها، وسوف تتعاون عن كثب مع السلطات المجرية في عمليات البحث والإنقاذ.جدير بالذكر أن 33 كوريًّا كانوا على متن القارب قبل غرقه بسبب اصطدامه بسفينة سياحية، وقد تم تأكيد مقل 7 ركاب، ولا يزال 19 آخرون في عداد المفقودين، بينما تم إنقاذ سبعة آخرين.