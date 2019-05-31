تأكيد ظهور أول حالة بحمى الخنازير الأفريقية في كوريا الشمالية

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تم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية رسميًّا في كوريا الشمالية.وقد ذكرت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أبلغت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية أمس الخميس بتفشي المرض الفتاك هناك.ووفقًا للمنظمة الدولية، فقد تأكد تفشي المرض في مزرعة في مقاطعة "جا كانغ" في كوريا الشمالية، بالقرب من الحدود مع الصين، يوم السبت الماضي.وقد تم إعدام أكثر من 20 خنزيرًا بعد وفاة 70 منها في المزرعة بسبب الفيروس.جدير بالذكر أن حمى الخنازير الأفريقية هو مرض شديد العدوى يصيب الخنازير فقط ولا ينتقل إلى البشر، وبالتالي فلا يؤثر على الإمدادات الغذائية.وسوف يتم عقد اجتماعات على مستوى الحكومة اليوم الجمعة لمناقشة سبل منع انتشار الفيروس إلى البلاد.