ارتفاع الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية في أبريل

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شهدت كوريا الجنوبية زيادة في مؤشر الإنتاج الصناعي والاستثمار للشهر الثاني على التوالي في أبريل.ووفقًا لهيئة الإحصائيات الكورية، فقد ارتفاع الناتج الصناعي للبلاد بنسبة 0.7% في أبريل، على أساس شهري.ومع ذلك، انخفضت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر على مستوى الاستهلاك، بمقدار 1.2% على أساس شهري.وفي الوقت نفسه، ظل مؤشر التزامن ثابتًا عند مستوى 98.5 نقطة في الشهر الماضي، وهو مؤشر يعكس الظروف الاقتصادية الحالية في دورة الأعمال. وبذلك توقف انخفاضه المستمر منذ 12 شهرًا.وكذلك توقف انخفاض مؤشر آخر يستخدم في التنبؤ بالظروف الاقتصادية قصيرة الأجل، حيث استقر عند مستوى 98.2 نقطة، بعد انخفاضه لعشرة أشهر متتالية.