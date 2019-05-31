الرئيس المجري يعرب عن تعازيه في غرق السياح الكوريين الجنوبيين

Photo : YONHAP News

أفادت وسائل الإعلام المجرية أن الرئيس المجري "يانوس آدر" قد أعرب عن تعازيه لكوريا الجنوبية، بعد حادث انقلاب القارب الذي كان على متنه عشرات من السياح الكوريين الجنوبية في نهر الدانوب في بودابست يوم الأربعاء الماضي.ووفقًا لأحد المواقع الإخبارية، فقد نقل الرئيس المجري رسالته إلى الرئيس الكوري "مون جيه إين"، حيث أعرب عن تعازيه للشعب الكوري الجنوبي بسبب حادث الغرق المأساوي.ووعد بأن تبذل السلطات المجرية جهودًا حثيثة للتوصل إلى سبب الغرق ومحاسبة المسؤولين عنه. وقال إن بلاده سوف تبذل قصارى الجهود للعثور على الناجين، كما قال إنها على استعداد للتعاون مع فرق الإنقاذ الكورية الجنوبية.