شركة غوغل تراجع شروط الخدمات غير العادلة بناء على طلب كوري

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وافقت شركة غوغل على تصحيح بنود متعددة في شروط الاستخدام الخاصة بخدماتها في كوريا الجنوبية، بعد أن وجهت هيئة مكافحة الاحتكار في البلاد النقد إلى بعض البنود غير العادلة بالنسبة إلى المستخدمين.وقالت لجنة التجارة العادلة أمس الخميس إن شركة غوغل كوريا قدمت مراجعات لأربعة بنود من البنود الثمانية التي اقترحت اللجنة تعديلها. وقد قامت الشركة سابقًا بتعديل البنود الأربعة الأخرى. وسوف تدخل التغييرات حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام.وفي الوقت الحالي، تستخدم غوغل وشركة يوتيوب التابعة لها محتوى المستخدمين وفقًا لتقديرها ويمكنها إزالتها دون إشعار. وفي ظل البنود المعدلة، سيتم تقييد مثل هذه السلطة التقديرية، بينما تلزم الشركة بإخطار المستخدمين فوريًّا عند حذف أي من محتوياتهم.كما تلزم التعديلات شركة غوغل بإخطار المستخدمين مقدمًا بأي تعديلات على بنود الاستخدام قد تؤثر على المستخدمين في كوريا الجنوبية. كما سيتم فصل عملية الاشتراك في الموقع عن طلب الموافقة على جمع المعلومات الشخصية.