بولتون: ترامب هو الذي يحدد السياسات بشأن كوريا الشمالية

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عبر مستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون" عن تأييده لاستراتيجية صنع القرار عند الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، بعد أيام من التصريحات المتناقضة التي أبداها "بولتون" و"ترامب" فيما يتعلق بطبيعة القذائف الكورية الشمالية الأخيرة.وقال "بولتون" في مقابلة مع "سكاي نيوز" إنه مستشار للأمن القومي، وليس صانعًا للقرارات، وأوضح أن الرئيس الأمريكي هو صانع القرارات، مؤكدًا أن هذا ينطبق في حالة كوريا الشمالية أيضًا.وجاء هذا التصريح ردًّا على سؤال حول الخلافات بينه وبين الرئيس فيما يتعلق بقضايا كوريا الشمالية وإيران.وقال "بولتون" إن الرئيس مصمم على عدم حصول إيران أو كوريا الشمالية على أسلحة نووية قابلة للتوصيل. وأضاف أن "ترامب" مستعد تمامًا للتفاوض مع كليهما، كما يتضح من اجتماعي القمة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".كما قال إن "ترامب" متمسك بموقف الإدارة الأمريكية الذي يتلخص في إزالة جميع برامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.يشار إلى أن "بولتون" صرح للصحفيين في طوكيو في الأسبوع الماضي أنَّ إطلاق كوريا الشمالية للقذائف يشكل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، لكن الرئيس الأمريكي أكد بعد أيام أنه ينظر إلى حادث الإطلاق بطريقة مختلفة، مؤكدًا أنه لا ينتهك القرارات والعقوبات الدولية.