فصل أحد الدبلوماسيين في فضيحة التسريب

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قررت وزارة الخارجية في سيول فصل الدبلوماسي من السفارة الكورية في واشنطن والذي تورط في تسريب محادثة هاتفية خاصة بين الرئيس "مون جيه إين" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".وقد تم اتخاذ القرار خلال جلسة تأديبية عقدتها الوزارة صباح أمس الخميس.كما تمت معاقبة مسؤول آخر بالخصم من راتبه لمدة 3 أشهر.ويعد الفصل هو أشد الإجراءات التأديبية التي يمكن توجيهها إلى مسؤول حكومي في كوريا الجنوبية. ولا يجوز إعادة تعيين الموظفين المفصولين لمدة 5 سنوات، ويتم تخفيض معاشهم التقاعدي إلى النصف.كما تم اقتراح تطبيق عقوبة صارمة بحق الدبلوماسي الثاني، ولكن تم تخفيض العقوبة إلى خصم الراتب خلال اجتماع الخميس.وسيتم عقد جلسة تأديبية أخرى مع مسؤول ثالث في وقت لاحق.جدير بالذكر أن المحادثات الهاتفية بين رؤساء الدول تعد معلومات سرية في كوريا الجنوبية.