عائلات ضحايا حادث القارب تسافر إلى المجر

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من المقرر أن تسافر مجموعة من ضحايا السياح الكوريين الجنوبيين، الذين كانوا على متن القارب الذي غرق في نهر الدانوب في بودابست، إلى العاصمة الأوروبية اليوم الجمعة.وقد صرح مسؤول في إحدى الوكالات السياحية التي نظمت سفر بعض السياح الضحايا أن 43 من أفراد الضحايا سيسافرون إلى المجر.وقد غادر 10 منهم بالفعل صباح اليوم الجمعة، ويتوقع وصولهم إلى بودابست في الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي.وقالت الوكالة إن موظفيها وصلوا إلى المجر وأجروا مناقشات مع وزارة الخارجية بشأن الحادث.كما أضاف أن موظفيها سيبذلون قصارى جهدهم لخدمة عائلات الضحايا.