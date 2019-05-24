المساعدات الإنسانية الكورية الجنوبية تخصص في دعم أضعف طبقة في كوريا الشمالية

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قال "ليم هيونغ جون" رئيس مكتب الفرع الكوري لبرنامج الغذاء العالمي إن المساعدات الإنسانية البالغة 4.5 مليون دولار والتي ستمنحها الحكومة الكورية الجنوبية سيتم تخصيصها في دعم الطبقة الاضعف في كوريا الشمالية ،و التي تشمل الأطفال الصغار والحوامل والنساء المرضعات.وأضاف "ليم" في كلمة ألقاها في ندوة نظمها المعهد الكوري للتوحيد الوطني أمس الخميس أن برنامج الغذاء العالمي يدير 11 مصنعا للمنتجات الغذائية المختلفة داخل كوريا الشمالية سيتولى توزيعها على الطبقة الضعيفة الاكثر احتياجا للغذاء .ويذكر أن الحكومة الكورية الجنوبية تخطط لتقديم 4.5 مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمي ، و350 مليون دولار أخرى لمنظمة اليونيسيف لتخصيصها في تغذية الأطفال الصغار والحوامل والنساء المرضعات.