انطلاق حوار شانغريلا الثامن عشر في سنغافورة اليوم

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انطلقت اليوم الجمعة في سنغافورة قمة الأمن الآسيوية الثامنة عشرة المعروفة باسم "حوار شانغريلا" ليستمر انعقادها حتى يوم الأحد القادم.ويشارك في هذا الحوار كل من وزير الدفاع الكوري "تشونغ كيونغ دو"، والقائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي "باتريك شاناهان"، ووزير الدفاع الصيني "وي فنع خه"، ووزير الدفاع الياباني "تاكيشي إوايا".ومن المتوقع أن يتم خلالها مناقشة القضايا الأمنية العالمية والإقليمية ، بما فيها نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية والقضية النووية لكوريا الشمالية.وسيلقى وزير الدفاع الكوري "تشونغ" كلمة غدا السبت حول الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية ومستقبله ، يقدم فيها شرحا حول الجهود التي تبذلها حكومة سيول لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإنشاء نظام للسلام الدائم فيها ، وتخفيف التوتر وبناء الثقة المتبادلة بين الكوريتين.ومن المقرر أن يعقد الوزير الكوري سلسلة الاجتماعات مع وزراء دفاع الدول المشاركة ، بما فيها اجتماع وزراء الدفاع الكوري- الأمريكي - الياباني.يذكر أن حوار شانغريلا هو أكبر مؤتمر سنوي للأمن في آسيا ويعقد سنويا في سنغافورة.