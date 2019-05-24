إقالة دبلوماسي كوري سرب محتوى مكالمة هاتفية بين الرئيسين الكوري والأمريكي

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قررت وزارة الخارجية الكورية إقالة دبلوماسي سرب محتوى مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس الكوري "مون جيه إين" ونظيره الأمريكي "دونالد ترامب".جاء هذا القرار في اجتماع للجنة الانضباط التابعة للوزارة عقد أمس الخميس برئاسة نائب وزير الخارجية "تشو سيه يونغ".وكان الدبلوماسي الكوري قد سرب يوم التاسع من شهر أبريل الماضي تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الكوري والأمريكي ، لنائب البرلمان "كانغ هيو سانغ" عن حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي.ومن جانبه، قال ممثل قانوني للدبلوماسي الكوري إن تسريب المعلومات السرية يعتبر أمرا خاطئا ، لكنه أضاف أن قرار اقالته كان مبالغا فيه إلى حد ما.ويخطط الدبلوماسي لتقديم الطلب للوزارة لإعاد النظر في قرار إقالته.