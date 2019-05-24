واشنطن تجمد 74.36 مليون دولار من الأصول الكورية الشمالية

Photo : YONHAP News

طبقا لتقرير صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية أول من أمس الأربعاء ، تجمد الحكومة الأمريكية 74.36 مليون دولار من الأصول الكورية الشمالية الموجودة داخل الولايات المتحدة على أساس نهاية العام الماضي، بزيادة 17.3% مقارنة بالعام الأسبق.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ تشمل ليس فقط حكومة كوريا الشمالية بل وأيضا الأفراد والشركات ذات الصلة بالأنشطة المتعلقة بكوريا الشمالية.وكانت كوريا الشمالية قد تم إدراجها ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب في شهر يناير من عام 1988 نتيجة تورطها في تفجير طائرة ركاب كورية جنوبية في شهر نوفمبر عام 1987، ثم تم رفعها من القائمة بعد أن اتفقت كوريا الشمالية مع حكومة الرئيس الأمريكي السابق "جورج بوش" على إجراء تفتيش دولي على منشآتها النووية، وتم إدراجها مرة أخرى على القائمة في شهر نوفمبر من عام 2017 .