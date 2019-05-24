الصين تطلق إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد منتجات البوليفينيلين الأمريكية والكورية

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وسط تصاعد النزاعات التجارية بين واشنطن وبكين، أطلقت الصين إجراءات تحقيق مكافحة الإراض ضد منتجات البولي فينيلين الأمريكية والكورية.وقالت وزارة التجارة الصينية اليوم الجمعة في موقعه على الإنترنت إن إحدى اشركات الصينية في محافظة "تشيجيانغ" الصينية قد طلبت من الحكومة الصينية يوم الثاني والعشرين من أبريل الماضي إجراء تحقيقات لمكافحة الإغراق ضد واردات منتجات البولي فينيلين كبريتيد من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان وماليزيا.وبناء على هذا الطلب ، قررت وزارة التجارة الصنيية إجراء التحقيقات ضد المنتجات المستوردة في العام الماضي، بدءا من أمس الخميس.كما قررت الوزارة إجراء تحقيقات مماثلة ضد منتجات الكلورو إثيلين المستوردة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي اعتبارا من اليوم الجمعة.وقد سبق وأن اتخذت الوزارة الصينية يوم الاثنين الماضي تدابير مكافحة الإغراق ضد منتجات البينول المستوردة من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوربي واليابان وتايلاند.