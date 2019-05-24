المؤشرات الاقتصادية تتوقف عن هبوطها وسعر الفائدة الأساسي يتجمد

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شهد حجم الإنتاج الصناعي والاستثمارات في كوريا الجنوبية زيادة، وتوقفت المؤشرات الاقتصادية الحالية والمستقبلية عن هبوطها في شهر أبريل الماضي.وقد شهد حجم الإنتاج الصناعي في أبريل الماضي زيادة بنسبة 0.7% مقارنة بالشهر الأسبق، نتيجة لزيادة حجم إنتاج أشباه الموصلات بنسبة 6.5% الناجمة عن زيادة الطلب على الرقائق الذاكرة المستخدمة في الهواتف الذكية.وزاد حجم الاستثمارات في المنشآت الصناعية في أبريل الماضي أيضا، بنسبة 4.6% مقارنة بالشهر الأسبق.وتوقفت المؤشرات الاقتصادية الحالية والمستقبلية عن هبوطها في أبريل الماضي ، وذلك لأول مرة منذ 11 شهرا.وقالت هيئة الإحصاءات الكورية إنه لا تزال حالة عدم اليقين تخيم على الأسواق العالمية بسبب توسع النزاعات التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما قد يتسبب في تراجع للاقتصاد الكوري.وفي السياق نفسه، قام البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة بتجميد سعر الفائدة الأساسي على مستوى 1.75%، وللشهر السادس على التوالي.