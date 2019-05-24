مباحثات بين الكوريتين بشأن ظهور أول حالة إصابة بحمى الخنازير في كوريا الشمالية

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صرحت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية بأنها ستبدأ إجراء مباحثات مع كوريا الشمالية قريبا من خلال مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في كيسونغ لتناول القضايا المتعلقة بظهور أول حالة إصابة بحمى الخنازيرالأفريقية في كوريا الشمالية.وقالت نائبة المتحدثة باسم وزارة التوحيد "لي يو جين" في تصريح صحفي موجز اليوم الجمعة إن الوزارة ستجرى مباحثات مع الوزارات ذات الصلة حول سبل التعاون مع كوريا الشمالية في منع انتشار حمى الخنازير الأفريقية.وتبين أن حكومة سيول قد نقلت للجانب الكوري الشمالي استعدادها للتعاون في مكافحة حمى الخنازير الأفريقية منذ انتهاء قمة هانوي الأمريكية الكورية الشمالية في أواخر شهر فبراير الماضي، لكنه لا يزال رد فعل بيونغ يانغ غير معروف حتى الآن.وسيقوم نائب وزير التوحيد الوطني "سوه هو" بزيارة لمواقع الحجر الصحي لمكافحة حمى الخنازير في المنطقة الحدودية بين الكوريتين غدا السبت برفقة مسؤولي الهيئات المعنية.وكانت كوريا الشمالية قد أبلغت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية أمس الخميس عن ظهور أول حالة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية فيها.ووفقا للمنظمة الدولية ، فقد تأكد تفشي المرض في مزرعة في مقاطعة "جا كانغ" في كوريا الشمالية بالقرب من الحدود مع الصين يوم السبت الماضي.