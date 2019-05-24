الحكومة تتوقع تراجع الصادرات وتسجيل عجز في ميزان المدفوعات الدولي

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عقدت الحكومة الكورية اليوم الجمعة اجتماعا للوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية والتخطيط "هونغ نام كي".وتم في الاجتماع بحث القضايا المتعلقة بالنزعات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين واتجاهات الصادرات والحساب الجاري لكوريا الجنوبية.وتقاسم المشاركون التوقعات بشأن التأثيرات الكبيرة التي قد تلحق بالاقتصاد الكوري جراء النزاعات التجارية المتصاعدة بين واشنطن وبكين ، مؤكدين على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتقليل تداعيات تلك التأثيرات.وتوقعت الحكومة أن يشهد حجم الصادرات الكورية تراجعا في شهر مايو نتيجة لانخفاض سعر أشباه الموصلات والركود الاقتصادي العالمي، حيث بدأ حجم الصادرات ينخفض منذ شهر ديسمبر من العام الماضي.كما توقعت أن يسجل ميزان المدفوعات الدولي لشهر أبريل الماضي عجزا بسيطا، مشيرة إلى أن كوريا ستحقق فائضا أكثر من 60 مليار دولار في ميزان مدفوعاتها الدولي لهذا العام.وقالت الحكومة إنها ستبذل كل ما في وسعها لزيادة حجم الصادرات بالتعاون الوثيق بين الوزارات ذات الصلة.