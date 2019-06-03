أول اجتماع بين وزيريْ الدفاع الكوري والياباني منذ حادثة الرادار

Photo : YONHAP News

أجرى وزيرا دفاع كوريا الجنوبية واليابان محادثات في سنغافوره أول من أمس السبت لأول مرة منذ تدهور العلاقات العسكرية بين البلدين بسبب ما يسمى بـ"حادثة الرادار" في ديسمبر الماضي.وقال تقرير بثته الإذاعة اليابانية العامة "إن إتش كيه" إن وزير الدفاع الكوري الجنوبي "جونغ كيونغ دو" اجتمع مع نظيره الياباني "تاكيشي إيوايا" لمدة 30 دقيقة على هامش قمة الأمن الآسيوية، المعروفة أيضًا باسم "حوار شانغريلا". وأضاف التقرير أن الجانبين اتفقا على العمل على تحسين العلاقات الثنائية من أجل التعامل مع قضايا كوريا الشمالية، لكنهما لم يتمكنا من تضييق الخلافات بين البلدين بشأن حادثة الرادار.ويذكر أن العلاقات الدفاعية بين سيول وطوكيو قد توترت منذ شهر ديسمبر الماضي عندما ادعت اليابان أن مدمرة كورية جنوبية وجهت رادارها الحربي نحو طائرة دورية بحرية يابانية. ومن جانبها رفضت كوريا الجنوبية هذا الادعاء قائلة إن الطائرة اليابانية اقتربت دون داع من السفينة التي كانت في مهمة إنقاذ عادية.وخلال الاجتماع غير الرسمي في سنغافوره، كرر "إيوايا" موقف طوكيو في هذا الشأن، بينما أعاد "جونغ" التأكيد على رفض سيول لمزاعم اليابان، ودعا طوكيو إلى اتخاذ تدابير لمنع تكرار مثل هذا الحادث.وبالإضافة إلى ذلك، اتفق الجانبان على أهمية التعاون الدفاعي الوثيق بين البلدين من أجل الحفاظ على الأمن الإقليمي في شرق آسيا، فيما يتعلق بإطلاق كوريا الشمالية صواريخ قصيرة المدى الشهر الماضي، كما اتفقا على تحسين العلاقات بين السلطات الدفاعية في البلدين.