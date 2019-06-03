السلطات المجرية تدرس تركيب هيكل حول السفينة الغارقة

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صرحت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" أمس الأحد بأن السلطات المجرية تدرس تركيب هيكل حول القارب السياحي الذي غرق في نهر الدانوب يوم الأربعاء الماضي، من أجل الحيلولة دون وقوع خسائر محتملة في المفقودين.وجاءت تصريحات كانغ للصحفيين بعد عودتها إلى سيول قادمة من بودابست عاصمة المجر، حيث أوضحت أنها اقترحت أن تنشئ السلطات المجرية شبكة حول السفينة الغارقة لمنع احتمال فقدان المزيد من الضحايا، حيث إن السلطات المجرية قالت إن الغواصين لا يمكنهم الغوص تحت الماء بسبب الظروف غير المواتية.وأضافت أن السلطات المجرية تدرس تركيب هيكل حول السفينة، مشيرة إلى أن عمليات البحث جارية بمشاركة سفن ومروحيات.ويذكر أن زورقا سياحيا لمشاهدة معالم المدينة كان على متنه 33 كوريًا واثنين من أعضاء الطاقم المجريين قد اصطدم يوم الأربعاء الماضي بسفينة سياحية أكبر، مما تسبب في انقلاب القارب وغرقه في نهر الدانوب.وقد أسفر الحادث عن مصرع 7 أشخاص على الأقل وفقدان 21 آخرين.