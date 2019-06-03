كوريا والصين تناقشان قضية ثاد والعلاقات الدفاعية الثنائية

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ناقشت كوريا الجنوبية والصين أول من أمس السبت سبل تعزيز التبادلات والتعاون العسكري الثنائي، إلى جانب الخلافات بين البلدين حول نشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي عالي الارتفاع "ثاد" على الأراضي الكورية.جاء ذلك خلال اجتماع وزير الدفاع الكوري "جونغ كيونغ دو" مع نظيره الصيني "ووي فنغ هي" على هامش قمة الأمن الآسيوية، المعروفة باسم "حوار شانغريلا" ، في سنغافوره.وقالت وزارة الدفاع في سيول إن الوزيرين أكدا على الحاجة إلى تعزيز "الاتصالات الاستراتيجية" بين البلدين من أجل السلام والاستقرار الإقليميين، كما اتفقا على أن محورية دور الصين الحاسم في تحقيق نزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية وإرساء السلام الدائم فيها. وأضافت الوزارة أنه من أجل تعزيز العلاقات بينهما، تعهد الجانبان باتخاذ تدابير مختلفة، تشمل فتح خطوط اتصال إضافية بين القوات البحرية والقوات الجوية من الجانبين. ويذكر أنه في الوقت الحالي تحتفظ سيول وبكين بخط واحد بين السلطات العسكرية من الجانبين.وفيما يتعلق بقضية "ثاد"، قال "جونغ" في مؤتمر صحفي إنه أوضح تمامًا موقف كوريا الجنوبية من أن الغرض من تركيب نظام "ثاد" هو التعامل مع تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية، وأن الصين تتفهم هذا الموقف بشكل كاف. ونفى "جونغ" أن تكون الصين قد طلبت من سيول وقف نشر نظام "ثاد".ويذكر أن العلاقات الثنائية بين سيول وبكين قد أظهرت مؤخرًا علامات على الانتعاش، بعد التدهور الخطير الذي شهدته هذه العلاقات في أعقاب قرار كوريا الجنوبية في عام 2016 بتركيب نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "ثاد" على أراضيها.