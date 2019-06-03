الأحزاب السياسية تفشل في تطبيع أعمال البرلمان

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أجرى الحزب الديمقراطي الحاكم وأحزاب المعارضة محادثات في عطلة نهاية الأسبوع لمناقشة سبل تطبيع أعمال البرلمان، لكنّ الجانبين فشلا في تضييق هوة الخلافات بينهما.فقد اجتمع "لي إين يونغ" زعيم التكتل البرلماني عن الحزب الديمقراطي الحاكم مع نظيرته من حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي "نا كيونغ وان"، ونظيره من حزب الإصلاح المستقبلي المعارض "أوه شين هوان"، في مقر البرلمان لأكثر من ساعة، أمس الأحد.وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب الاجتماع، قال "أوه" إن الاجتماع توصل إلى توافق في الآراء تقريبًا، لكن المفاوضات فشلت بسبب اختلاف الآراء بشأن نص الاتفاق حول مشروعات قوانين الإصلاح التي تم وضعها على المسار السريع في شهر أبريل الماضي. وقد أراد حزب كوريا الحرة أن تشمل الاتفاقية عبارة تقول إن "الأحزاب سوف تتعامل مع مشروعات قوانين الإصلاح من خلال الاتفاق"، في حين أصر الحزب الحاكم على عبارة تقول إن "الأحزاب سوف تتعامل مع مشروعات القوانين من خلال الاتفاق".ولم يقدم "لي" أو "نا" تفسيرات من جانبهما لكيفية تطور الاجتماع، لكنهما أخبرا المراسلين أن الاتصالات والمفاوضات سوف تستمر.