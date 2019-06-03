كوريا والمجر تقرران بشأن البحث تحت الماء عن مفقودي حادث نهر الدانوب

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ستقرر كوريا الجنوبية والمجر اليوم الاثنين بشأن ما إذا كانتا ستجريان عمليات بحث تحت الماء عن ركاب القارب الذي غرق في نهر الدانوب يوم الأربعاء الماضي.وتخطط سلطات التعامل مع حالات الطوارئ لإجراء مناقشات في هذا الشأن، حيث يُتوقع أن تنحسر مستويات مياه النهر صباح اليوم، مما سيُهيء ظروفًا ملائمة أكثر لعمليات البحث تحت الماء التي أعيقت حتى الآن بسبب التيارات القوية وانخفاض مستوى الرؤية.وتدرس السلطات المجرية انتشال القارب الغارق أولا قبل إجراء عمليات البحث تحت الماء عن المفقودين بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الغواصين. ومن جانبها، تعطي كوريا أولوية لإجراءات البحث والإنقاذ تحت الماء لضمان استعادة جثث جميع الأشخاص المفقودين.وتتواصل حاليا جهود البحث والإنقاذ منذ أن اصطدم قارب مشاهدة معالم المدينة الذي كان يحمل على متنه 33 مواطنا كوريًا جنوبيًا، بسفينة أكبر في الجزء الواقع في وسط مدينة بودابست من نهر الدانوب، مما تسبب في غرق القارب. ورغم توسيع منطقة البحث باستعمال طائرات هليكوبتر وسفن وموارد أخرى إلى دائرة نصف قطرها 50 كيلومترا من مكان الحادث، فإنه لا يزال 19 مواطنا كوريا في عداد المفقودين.