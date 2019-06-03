توقعات بأن يكون حادث نهر الدانوب حادث اصطدام وفرار

Photo : YONHAP News

أوضحت لقطات فيديو نُشرت حديثًا حول حادث التصادم القاتل للقارب الذي كان يقل على متنه 33 مواطنا كوريا جنوبيا في العاصمة المجرية بودابست الأسبوع الماضي، وأودى بحياة ما لا يقل عن سبعة كوريين، ما يدل على أنه ربما كان حادث اصطدام وفرار.وأصدرت منظمة مكونة من مشغلي القوارب السياحية المحلية لقطات فيديو لكاميرا أمنية مدتها سبع دقائق يوم السبت توضح أن السفينة "فايكينغ سيغين" اصطدمت بالقارب "هابليني" الأصغر، قبل أن تغير اتجاهها وتتوقف لفترة قصيرة، ثم تستأنف مسارها. كما يوضح الفيديو أفراد طاقم السفينة وهم يلقون اثنتين من صدريات النجاة في اتجاه المياه.وقد غرق القارب "هابليني" الذي كان على متنه 33 مواطنا كوريا جنوبيًا ومواطنان مجريان، بعد ثوان من التصادم. وتشير لقطات الفيديو إلى أن طاقم تشغيل السفينة "فايكينغ سيغين" كانوا على دراية بالاصطدام، مما يدل على أنه حادث اصطدام وهروب. وقد تم إلقاء القبض على قبطان السفينة السياحية، الأوكراني البالغ من العمر 64 عامًا والمعروف باسم "يوري سي"، رسميًا أول من أمس السبت، بتهمة الإهمال والتهاون في هذا الحادث.