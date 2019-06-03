وزير المالية يؤكد على الإبقاء على وتيرة رفع الحد الأدنى للأجور منخفضة

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أكد وزير المالية والاستراتيجية الكوري "هونغ نام كي" على ضرورة الإبقاء على وتيرة رفع الحد الأدنى للأجور خلال العام القادم منخفضة من أجل تقليل التداعيات السلبية على الاقتصاد.جاء ذلك في في تصريحات أدلى بها أمس الأحد خلال برنامج تلفزيوني للكي بي إس، حيث قال الوزير "هونغ" إن لجنة الحد الأدنى للأجور يجب أن تأخذ في الاعتبار التأثيرات السلبية المتوقعة من رفع الحد الأدنى للأجور على الأوضاع الاقتصادية وسوق العمل. كما أشار إلى ضرورة دراسة القدرات المالية للقطاع الخاص واستجابات السوق عن كثب.وأوضح "هونغ" أن رفع الحد الأدنى للأجور يقلل من نسبة ذوي الدخل المنخفض بشكل عام، لكن هذا الرفع يمكن أن يؤدي في نفس الوقت إلى فقدان الوظائف في قطاعات معينة في السوق، مثل العمالة اليومية، وبالتالي فإنه يتوجب اتخاذ تدابير لتقليل سرعة رفع الحد الأدنى للأجور.واقترح الوزير "هونغ" أيضًا توسيع المناقشات على مستوى الحكومة حول رفع سن التقاعد القانوني لمواجهة زيادة شيخوخة المجتمع وانخفاض معدلات المواليد الجدد.