بيغان يؤكد على أهمية الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ

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وجه المبعوث الأمريكي الخاص إلى كوريا الشمالية "ستيفن بيغان" رسالة إلى كوريا الشمالية يدعوها فيها إلى اجراء حوار بين البلدين.وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية للأنباء أن "بيغان" قد أعرب على هامش حضوره حوار "شانغريلا" الذي اختتم أمس الأحد في سنغافورة عن اعتقاده بإحراز تقدم إضافي بشان تحقيق الأهداف التي تم وضعها في القمة الأمريكية الكورية الشمالية الأولى التي عقدت في سنغافورة يوم الثاني عشر من شهر يونيو من العام الماضي.وقال "بيغان" إن الولايات المتحدة تعتقد أنه سيمكن تضييق الفجوة في وجهتي نظر البلدين من خلال الاستمرار في إجراء مفاوضات بينهما.وأكد "بيغان" على ضرورة توقف كوريا الشمالية عن ممارسة استفزازاتها ، بما فيها تجربة إطلاق الصواريخ ، والعمل على إحراز تقدم في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في قمة سنغفورة من خلال المفاوضات.