كوريا تطلب من المجر الاستيلاء المؤقت على السفينة المصطدمة

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تخطط وزارة الخارجية الكورية لتقديم طلب للسلطة المجرية بالاستيلاء المؤقت على سفينة "فايكينغ شيغين" التي اصطدمت بالقارب السياحي في نهر دانوب بالعاصمة المجرية بودابست الأسبوع الماضي.وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية إن الوزارة قد بعثت ببرقية إلى السفارة الكورية لدى بودابست اليوم الاثنين أمرتها فيها بإجراء مباحثات مع الحكومة المجرية حول إمكانية الاستيلاء المؤقت على السفينة ليتم من خلالها اتخاذ الإجراءات االلازمة لتقديم تعويضات مالية للضحايا.وكانت السلطات المجرية سمحت بإبحار السفينة المصطدمة ، قائلة إنها اعتقلت قبطان السفينة وحصلت على الدلائل الضرورية من السفينة.وتعود هوية سفينة "فايكنغ شيغين" إلى سويسرا حيث يوجد مقر الشركة المالكة للسفينة في مدينة بازل السويسرية ومكتب فرع لها في بودابست.وتبين أن هذه السفينة كان من المنتظرأن تصل إلى ألمانيا مساء اليوم الاثنين مرورا بالنسما .و غرق القارب "هابليني" الذي كان على متنه 33 سائحا كوريا جنوبيا ومواطنان مجريان يوم الأربعاء الماضي ، نتيجة لتعرضه لاصطدام مع سفينة "فايكنغ شيغين" من الوراء مما أسفر عن مصرع 7 مواطنين كوريين فيما لا يزال 19 مواطنا كوريا في عداد المفقودين.