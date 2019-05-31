كوريا تتأهل إلى دور ال16 في كأس العالم للشباب عقب فوزها على الأرجنتين

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تأهل المنتخب الكوري إلى دور الستة عشر في كأس العالم لكرة القدم للشباب التي تقام حاليا في بولندا، عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي.وسجل هدفي المنتخب الكوري كل من اللاعب "أوه سيه هون" في الدقيقة الثانية والأربعين من الشوط الأول ، واللاعب "تشو يونغ ووك" في الدقيقة الثانية عشرة من الشوط الثاني، فيما سجل هدف المنتخب الأرجنتيني اللاعب "كريستيان فيريرا" في الدقيقة الثالثة والأربعين من الشوط الثاني.ورفع المنتخب الكوري رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني ضمن المجموعة السادسة بفارق الأهداف خلف المنتخب الأرجنتيني، الذي كان ضمن تأهله في الجولة الماضية ، ليصعدا سويا إلى دور الستة عشر.وسيعلب المنتخب الكوري مع نظيره الياباني في المباراة التي ستقام يوم الأربعاء القادم للتأهل إلى دور الثمانية.