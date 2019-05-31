اجتماع بين وزيري الدفاع الكوري والأمريكي في سيول

Photo : YONHAP News

عقد اليوم الاثنين في سيول اجتماع بين وزير الدفاع الكوري "جونغ كيونغ دو" والقائمة بأعمال وزير الدفاع الأمريكي "باتريك شاناهان".وبحث الوزيران القضايا المعلقة بين البلدين ، بينها الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية والتدريبات العسكرية المشتركة بين القوات الكورية والأمريكية التي ستجرى خلال النصف الثاني من هذا العام ، بالإضافة إلى نقل حق قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب.وكان الوزيران الكوري والأمريكي تقاسما الآراء على أهمية إيجاد حل دبلوماسي بشأن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، وذلك على هامش مشاركتهما في حوار "شانغريلا" الذي عقد في سنغافورة.ويذكر أن القوات الكورية الجنوبية والأمريكية تخطط لإجراء أول تدريبات عسكرية مشتركة معروفة باسم "تدريبات التحالف 19-2" في شهر أغسطس القادم، لتقييم قدرة الجيش الكوري الجنوبي على ممارسة حق قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب تحت قيادة قائد الجيش الكوري، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه القوات الكورية لتولي القيادة من القوات الأمريكية بشكل مبكر.