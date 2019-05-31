معهد اقتصادي يخفض توقعاته بالنمو الاقتصادي الكوري لهذا العام إلى 2.2%

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خفّض المعهد الكوري للأبحاث الاقتصادية سقف توقعاته بمعدل النمو الاقتصادي الكوري لهذا العام من 2.4% إلى 2.2%.وأرجع المعهد في تقرير له اليوم الاثنين السبب في تخفيض توقعاته إلى تراجع حاد تتعرض لهالصادرات والاستثمارات والاستهلاك المحلي في الوقت الراهن.وسبق وأن قام كل من معهد التنمية الكوري ومعهد المالية الكوري ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتخفيض توقعهاتها بالنمو الاقتصادي الكوري لهذا العام إلى مستوى 2.4% ، بعد أن كان كانت 2.6%.ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي الكوري أيضا توقعاته بمعدل النمو الاقتصادي إلى مستوى أقل من 2.5%.كما خفّض المعهد الكوري للأبحاث الاقتصادية توقعاته بمعدل زيادة الصادرات الكورية لهذا العام من 2.9% الحالية إلى 1.4%، حيث يرجع السبب في هذا التخفيض إلى تصاعد النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، وتراجع معدل نمو سوق الصادرات الناجم عن الركود الاقتصادي العالمي ، وفقدان القوة التنافسية على مستوى الاسعار للمنتجات الكورية، منها أشباه الموصلات.وتوقع المعهد أن تشهد الاستثمارات في المنشآت الصناعية والإنشاءات انخفاضا بنسبة 5% هذا العام.كما توقع أن يصل الفائض في ميزان المدفوعات الدولي إلى 56 مليار دولار هذا العام ، بانخفاض مقداره 20.4 مليار دولار مقارنة بالعام الأسبق.