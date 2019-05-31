كوريا والفلبين تعلنان عن انطلاق مفاوضات لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة بينهما

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أعلنت كوريا الجنوبية والفلبين انطلاق مفاوضات لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة بينهما بحلول شهر نوفمبر القادم.وذكرت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية أن وزيرة التجارة الكورية "يو ميونغ هي" ونظيرها الفلبيني "لامون روبيز" وقعا اليوم الاثنين في سيول على البيان المشترك الذي تم فيه الإعلان عن انطلاق المفاوضات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.واتفق الوزيران الكوري والفلبيني على بذل الجهود المشتركة لإحراز نتائج فعلية من هذه المفاوضات حتى شهر نوفمبر القادم الذي ستنعقد فيه القمة الخاصة بين كوريا واتحاد جنوب شرق آسيا "آسيان" في مدينة بوسان الكورية.وقالت وزيرة التجارة الكورية "يو ميونغ هي" إن توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين كوريا والفلبين سيضع حجر الأساس لتوسيع حجم التجارة والاستثمارات الثنائية ، وذلك من خلال نجاح كل منهما في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي الشامل مع شركائهما في منطقة آسيان وشمال شرق آسيا.وتعد الفلبين خامس دول آسيان من حيث حجم التبادل التجاري مع كوريا الجنوبية حيث بلغ هذا الحجم 15.6 مليار دولار في العام الماضي .وأكدت الوزيرة الكورية "يو" أن إلغاء الحواجز التعريفية وغير التعريفية من خلال اتفاقية التجارة الحرة سيلعب دورا رئيسيا في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين كوريا الجنوبية والفلبين.ومن المقرر أن تعقد الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين غدا الثلاثاء ولمدة يومين.ومن جهة ثانية، عقدت كوريا والفلبين اليوم اجتماعا للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري في سيول واتفقتا على بذل الجهود المشتركة لتحسين ظروف الاستثمارات الأجنبية في الفلبين.