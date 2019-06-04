المكتب الرئاسي يتعهد بحلول للاختبارات غير القانونية للكلاب العاملة

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تعهد المكتب الرئاسي بالسعي إلى تشديد قوانين حماية الحيوانات، لمنع إجراء اختبارات غير قانونية على الكلاب العاملة.وأعلن "بارك يونغ بوم" السكرتير الرئاسي لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن خطة أمس الاثنين استجابةً لعريضة نُشرت على الإنترنت وحثت الحكومة على إنقاذ اثنين من كلاب الكشف السابقة المستخدمة حاليًا كحيوانات اختبار في جامعة سيول الوطنية.وادعت العريضة التي تقدمت بها مجموعة محلية لحقوق الحيوانات، أن كلبيْ شرطة كانا يعملان في مركز الحجر الصحي بمطار إنتشون الدولي، قد تم إرسالهما إلى مختبر كلية الطب البيطري في جامعة سيول الوطنية في العام الماضي. وادعى الملتمسون أن إجراء اختبارات على الحيوانات التي كانت تخدم البلاد من قبل يعتبر انتهاكا لقانون حماية الحيوان. ووفقًا للمكتب الرئاسي، فإنه على الرغم من حظر إجراء اختبارات على تلك الحيوانات من حيث المبدأ، إلا أنه يمكن تطبيق استثناءات بناء على أحكام لجنة الأخلاقيات الحكومية ذات الصلة، إذا كان ذلك ضروريا للأغراض العلاجية أو البحثية.وأشار "بارك" إلى أن تحقيقات داخلية في جامعة سيول الوطنية قد كشفت عن أن الباحثين ذوي الصلة أجروا اختبارات على تلك الكلاب دون الحصول على موافقة من لجنة الأخلاقيات، وأضاف أنه يجب التحلي بالصبر، حيث إن تحقيقات النيابة في هذه المسألة مازالت جارية.