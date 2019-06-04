كوريا الجنوبية والمجر تنشران غواصين للبحث في نهر الدانوب

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قامت كوريا الجنوبية والمجر بنشر غواصين في نهر الدانوب في العاصمة المجرية بودابست لإجراء بحث عن جثث المفقودين الغرقى بسبب الحادث الذي وقع مؤخرا هناك لقارب سياحي وكان على متنه عشرات الكوريين الجنوبيين.وقد دخل أربعة من الغواصين، اثنان من كل جانب، إلى المياه في حوالي الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي باستخدام سلم ممدود من سفينة في موقع الحادث. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إرسال غواصين كوريين إلى نهر الدانوب منذ بدء عمليات البحث والإنقاذ التي بدأت في أعقاب غرق القارب السياحي يوم الأربعاء الماضي. وقد أعيقت عمليات البحث والإنقاذ بسبب التيارات القوية والسريعة تحت الماء.ومن المتوقع أن يتم إطلاق عمليات البحث الفعلية في وقت لاحق إذا اتضح أن الظروف مناسبة، لكن السلطات المجرية تدرس أيضًا انتشال القارب يوم الخميس لفحصه.وقد تم حتى الآن انتشال جثث سبعة غرقى كوريين بينما لا يزال 19 آخرون مفقودين، إلى جانب اثنين من أفراد طاقم القارب المجريين.