الإعلام الكوري الشمالي يخبر السكان بكيفية التعامل مع حمى الخنازير

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وجهت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرأي العام حول التدابير التي يتوجب اتخاذها من أجل منع انتشار وباء حمى الخنازير الأفريقية، بما في ذلك كيفية التخلص من الحيوانات المصابة، وذلك بعد تأكيد تفشي الوباء في البلاد.وفي هذا السياق، نشرت صحيفة "مين جو جوسون" التابعة لمجلس الوزراء الكوري الشمالي، مقالاً على موقعها على الإنترنت أول من أمس الأحد، حثت فيه الناس على "الاهتمام العميق" بتدابير الحجر الصحي ضد وباء حمى الخنازير التي أقرتها السلطات المختصة ومزارع الخنازير.وساهم رئيس معهد زراعي كوري شمالي في المقال الذي أكد أنه لا يوجد علاج معروف أو لقاح لهذا المرض حتى الآن، ودعا أيضًا إلى التشخيص السريع للمرض شديد العدوى واتباع إجراءات الحجر الصحي الشامل، موضحا الأعراض المحتملة التي قد تظهر على الخنازير المصابة، مثل الحمى والخمول والنزيف.