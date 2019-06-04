العثور على اثنين آخرين من ضحايا حادث التصادم في نهر الدانوب

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استعاد الغواصون يوم أمس الاثنين جثتي اثنين آخرين من الضحايا الكوريين الذين كانوا على متن قارب سياحي تصادم مع سفينة وغرق في نهر الدانوب في العاصمة المجرية بودابست الأسبوع الماضي.وقالت فرق الطوارئ الكورية إن الغواصين عثروا على جثة، يفترض أنها لامرأة كورية، في موقع الحادث صباح أمس، بينما قالت وزارة الخارجية الكورية إنه تم العثور على جثة أخرى على بعد 132 كيلومتراً من موقع الحادث، وتم التأكد من أنها جثة رجل كوري في الستينيات من عمره.وبينما تعمل الشرطة المجرية على التعرف على هوية تلك المرأة، أكدت مقتل ثمانية أشخاص غرقا حتى الآن، بالإضافة إلى المفقودين.ويذكر أنه في يوم الأربعاء الماضي ضربت سفينة سياحية كبيرة قاربا أصغر في نهر الدانوب كان على متنه 33 سائحا كوريا، مما تسبب في غرقه في غضون ثوانٍ.وما زال 18 من ين أولئك السياح الكوريين في عداد المفقودين، إلى جانب اثنين من أفراد الطاقم المجري.