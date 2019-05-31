ظهور أخت الزعيم الكوري الشمالي في وسائل الإعلام بعد غياب 53 يومًا

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ظهرت "كيم يو جونغ" الشقيقة الصغرى للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لأول مرة علنا منذ 53 يومًا، أمس الاثنين، مما أدى إلى تبديد شائعات عن احتمال وقوع خلافات بينهما. وذكر تقرير نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية للأنباء اليوم الثلاثاء أن "كيم يو جونغ" حضرت حدثا رياضيا مع الزعيم الكوري الشمالي في بيونغ يانغ، وأرفقت الوكالة مع التقرير صورة لهما وهما يجلسان بالقرب من بعضهما البعض.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها وضع صورة لـ"كيم يو جونغ" في وسائل الإعلام الحكومية منذ ظهورها آخر مرة في اجتماع مجلس الشعب الأعلى الكوري الشمالي في شهر أبريل الماضي.تجدر الإشارة إلى أن عودة "كيم" إلى الظهور رسميا جاءت وسط شائعات بأنها على خلافات مع الزعيم الكوري الشمالي، في أعقاب انهيار قمة هانوي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، والتي من المعروف أنها ساعدت في تنظيمها.كما تعد هذه هي المرة الثانية مؤخرا التي تُظهر فيها وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية مسؤولًا كبيرًا أشيع أنه تعرض للتأديب أو التطهير، بعد أن ظهر المبعوث النووي السابق "كيم يونغ تشول" برفقة "كيم جونغ أون" في أعقاب تقرير إعلامي كوري جنوبي قال إنه قد حُكم عليه بالأشغال الشاقة.