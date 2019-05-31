بومبيو يقول إن كوريا الشمالية ربما تكون قد انتهكت قرارات الأمم المتحدة

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قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إن كوريا الشمالية ربما تكون قد انتهكت قرارات الأمم المتحدة بإطلاقها صاروخًا الشهر الماضي، لكن المهم هو التركيز على الهدف النهائي المتمثل في نزع السلاح النووي. وأدلى "بومبيو" بهذه التصريحات في مقابلة إعلامية أمس خلال رحلة إلى سويسرا، عندما سئل عمّا إذا كان إطلاق كوريا الشمالية صاروخا يعتبر انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة، حيث أجاب بالقول إنها ربما تكون قد انتهكت قرارات مجلس الأمن، إلا أن الأهم من ذلك هو أن الحملة التي تشنها الولايات المتحدة والعالم، والتي تشكل القرارات الدولية جزءًا منها، ستقدم في النهاية النتيجة التي تبحث عنها واشنطن. ويذكر أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أدلى بتصريحات في هذا الشأن الشهر الماضي قلل فيها من أهمية إطلاق الصواريخ ووصفها بأنها "أسلحة صغيرة"، كما قال إنه ينظر إليها "بشكل مختلف" عن نظرة مستشاره للأمن القومي "جون بولتون" الذي وصفها بأنها صواريخ قصيرة المدى تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي. ومنذ ذلك الحين، تم دعم موقف "بولتون" بواسطة وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة "باتريك شاناهان"، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه". وفي سيول، وصف وزير الدفاع الكوري الجنوبي "جونغ كيونغ دو" تلك القذائف يوم السبت الماضي بأنها قد تكون صواريخ قصيرة المدى، لكنه لم يتحدث حول ما إذا كانت تعد انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة.