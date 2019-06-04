نمو أسعار المستهلك في كوريا بأقل من 1% للشهر الخامس على التوالي

Photo : KBS News

ظلت أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية مستقرة في شهر مايو، مسجلة نموًا يقل عن 1% للشهر الخامس على التوالي.ووفقًا لبيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0,7% في شهر مايو على أساس سنوي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع أسعار الوقود والمنتجات الزراعية.وأشار التقرير إلى أن النمو في أسعار المستهلك لم يتجاوز نسبة 1% لمدة خمسة أشهر متتالية، وهي أطول فترة من نوعها منذ فترة العشرة أشهر من فبراير إلى نوفمبر، في عام 2015.وأضاف التقرير أن أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية قد زادت بنسبة 1,2% الشهر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق . وارتفعت أسعار السلع الصناعية بنسبة 0,3% الشهر الماضي، بينما ارتفعت رسوم الخدمات بنسبة 0,8% في مايو، وهو أقل نمو لها منذ ديسمبر 1999.