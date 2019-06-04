تقلص الناتج المحلي الإجمالي الكوري بنسبة 0.4% في الربع الأول من هذا العام

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تم تعديل النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية في الربع الأول من هذا العام لينخفض بالمقارنة مع التقديرات السابقة، مما يشير إلى أن الاقتصاد الكوري قد يكون في وضع أسوأ من التقييم السابق.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء إن إجمالي الناتج المحلي للبلاد في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام قد بلغ 455,8 تريليون وون.وأوضح البنك المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تقلص بمقدار 0,4% مقارنة بالربع الأسبق، وهو أسوأ أداء من نوعه منذ أن تقلص بنسبة 3,2% في الربع الأخير من عام 2008 خلال الأزمة المالية. وقال التقرير إن هذا الرقم الأخير أقل من التقديرات السابقة للبنك المركزي البالغة 0,3% في شهر أبريل.كما انخفض إجمالي الدخل القومي الحقيقي للبلاد بمقدار 0,3% مقارنة بالربع الأسبق، وبمقدار 0,5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.لكن البنك المركزي أشار أيضا إلى أنه بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، فإن الناتج المحلي الإجمالي الكوري ارتفع بنسبة 1,7%.