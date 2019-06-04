اختيار ريو هيون جين كأفضل لاعب بيسبول في الدوري الوطني في مايو

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تم اختيار لاعب كرة القاعدة الرامي الكوري الجنوبي "ريو هيون جين"، من فريق "لوس أنجلوس دودجرز"، كأفضل لاعب في الدوري الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية لشهر مايو، حيث تم اختيار "ريو" البالغ من العمر 31 عامًا، أمس الاثنين لتكريمه في الدوري الوطني، بينما حصل "لوكاس جيوليتو" من فريق "وايت سوكس" على هذا اللقب في الدوري الأمريكي.يذكر أن دوري البيسبول الرئيسي في الولايات المتحدة ينقسم إلى "الدوري الوطني" و"الدوري الأمريكي".وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها "ريو" على هذا اللقب في مسيرته الرياضية، كما أنه ثاني لاعب كوري جنوبي يحصل على مثل هذا اللقب، بعد "بارك تشان هو" لاعب "دودجرز" السابق في يوليو 1998.وكان "ريو" قد حصل سابقًا على لقب أفضل رامي للكرة لمدة أسبوع في الفترة من السادس وحتى الثاني عشر من مايو الماضي.ويذكر أن "ريو" وقع عقدا مدته عام واحد مع "لوس أنجلوس دودجرز" في وقت سابق من هذا العام، ومنذ ذلك الحين حقق نتائج جعلته الأفضل على الإطلاق في هذا الموسم.