كوريا الشمالية تؤكد عزمها لتشكيل فرق كورية موحدة في أولمبياد طوكيو

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ذكر راديو آسيا الحرة الأمريكي اليوم الثلاثاء أن اللجنة الأولمبية الدولية أعربت عن ترحيبها بما أكده مجددا نائب وزير الرياضة الكوري الشمالي "وان كيل أوو" من عزم كوريا الشمالية تشكيل فرق موحدة بين الكوريتين في أولمبياد طوكيو لعام 2020.وقال متحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية أمس الاثنين لراديو آسيا الحرة إنه من المامول أن تكتسب المفاوضات بين اللجنتين الأولمبيتين للكوريتين زخما جديدا ، مشيرا إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية تجري مباحثات مع حكومتي الكوريتين ولجنتيهما الأولمبيتين حول تشكيل فرق كورية موحدة في أولمبياد طوكيو.وكان نائب وزير الرياضة الكوري الشمالي "وان كيل أوو" قال في مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء صينية يوم الجمعة الماضي إن كوريا الشمالية مصممة على تشكيل فرق موحدة مع كوريا الجنوبية في أولمبياد طوكيو.وذكر "وان" أن تشكيل فرق موحدة بين الكوريتين يتماشى مع ما يريده شعبا الكوريتين، ويتوافق أيضا مع الروح الأولمبية.وكانت الكوريتان واللجنة الأولمبية الدولية عقدتا اجتماعا ثلاثيا في شهر فبراير الماضي في لوزان بسويسرا، واتفقتا على تشكيل فرق موحدة بين الكوريتين في 4 ألعاب رياضية والدخول المشترك لهما في حفل الافتتاح في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو.وتشمل ال4 ألعاب رياضية، كرة السلة النسائية والهوكي النسائي والتجديف والجودو.