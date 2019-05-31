إجراء تدريبات عسكرية كورية أمريكية مشتركة تحت قيادة قائد كوري

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من المقرر إجراء أول تدريبات عسكرية مشتركة بين القوات الكورية الجنوبية والأمريكية في شهر أغسطس القادم ، لتقييم جاهزية الجيش الكوري الجنوبي لممارسة حق قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب ، تحت قيادة قائد الجيش الكوري، ينوبه قائد أمريكي.وتبين أن سيول وواشنطن قد قامتا بتشكيل فريق تقييم مشترك يتكون من 50 عضوا ليتم من خلاله إجراء إختبار فعال وموضوعي لتقييم قدرة الجيش الكوري على ممارسة حق قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب.كما تبين أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنرال "بارك هان كي" سيقود التدريبات المرتقبة بشكل مؤقت ، على ان ينوبه قائد القوات الأمريكية المتركزة في كوريا الجنرال "روبرت إيبرامس".وكان وزير الدفاع الكوري "جونغ كيونغ دو" والقائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي " باتريك شاناهان" قد اتفقا الأحد الماضي على أن يتولى قيادة القوات الكورية الأمريكية المشتركة جنرال كوري لا يشغل منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة.