اعتقال نائب وزير العدل السابق بتهمة الرشوة

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ألقي القبض على نائب وزير العدل السابق "كيم هاك إيوي" اليوم الثلاثاء، ووجهت إليه تهمة الرشاوى والمجاملات الجنسية من إحدى شركات التطوير العقاري.وقال مكتب المدعي في العام في منطقة سيول الشرقية إن كيم تلقى رشاوى قيمتها حوالي 170 مليون وون من المطور العقاري "يون جونغ تشون"، بالإضافة إلى خدمات جنسية مقابل خدمات الأعمال.وقد شغل "كيم" لفترة وجيزة منصب الرجل الثاني في وزارة العدل في عام 2013، لكنه سرعان ما استقال من منصبه بعد نشر مقطع فيديو يظهر مشاركته مع مجموعة من الرجال والنساء في حفل جنس جماعي في فيلا مملوكة لـ "يون".وقد تمت تبرئة "كيم" من التهم آنذاك بسبب نقص الأدلة، ولكن تم تشكيل فريق تحقيق خاص في مارس، بعد توصية من لجنة تابعة لوزارة العدل.وكان هناك شكوك بأن شخصيات بارزة ربما تكون قد أثرت على التحقيق السابق الذي كان متساهلًا مع "كيم"، لكن فريق التحقيق الخاص خلص إلى عدم وجود مثل هذه الأدلة.