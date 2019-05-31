نصيب الفرد من الدخل القومي تجاوز 30 ألف دولار في عام 2017

Photo : KBS News

تجاوز نصيب الفرد من الدخل القومي في كوريا الجنوبية حاجز 30 ألف دولار أمريكي ، وذلك بعد مراجعة للعام القياسي.وقال بنك كوريا المركزي اليوم الثلاثاء إن كلًّا من إجمالي الدخل القومي للفرد وكذلك معدل نمو الناتج المحلي قد ارتفعا، نتيجة لتعديل العام القياسي من 2010 إلى 2015 فيما ارتفع الدخل القومي لعام 2018 للفرد إلى 33 ألفًا و434 دولار، بدلًا من قيمته السابقة المقدرة ب 31 ألفًا و349 دولار، وفقًا لما أعلنه البنك.ووفقًا للبيانات الجديدة القياسية، فقد بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من عام 2001 إلى عام 2018 نسبة3.9 %، أي أعلى بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن التقدير السابق.وتقوم كوريا الجنوبية، مثل معظم الدول، بتعديل العام المعياري القياسي بصورة منتظمة، لتعكس بشكل أفضل التغيرات في هيكل الاقتصاد القومي.