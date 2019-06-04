اللجنة الأولمبية الدولية ترحب بتشكيل فرق مشتركة بين الكوريتين في أولمبياد 2020

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رحبت اللجنة الأولمبية الدولية بتصريح نائب وزير الرياضة في كوريا الشمالية "وون كيل يو" أكد فيه التزام بيونغ يانغ بتشكيل فرق موحدة مع كوريا الجنوبية، للمشاركة في الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2020 في طوكيو.ووفق إذاعة آسيا الحرة اليوم الثلاثاء أعربت اللجنة الأولمبية الدولية عن سعادتها بعد ان اكتسب الحوار بين اللجنتين الأولمبيتين في الكوريتين زخمًا جديدا. مضيفة أنها تحدثت مباشرة مع الكوريتين فيما يتعلق بالفرق الأولمبية الموحدة.وكان "وون" اجرى مباحثات في نوفمبر وديسمبر الماضيين مع نظيره الكوري الجنوبي "روه تيه كانغ"، اتفقا خلالها على تشكيل فرق موحدة في أربع رياضات، وهي كرة السلة للسيدات، والهوكي الميداني للسيدات، والتجديف والجودو، وذلك للمشاركة في أولمبياد طوكيو الصيفية.كما وافق الجانبان على تنظيم دخول مشترك في الحفل الافتتاحي للدورة.