مدينة سيول تسعى إلى تشكيل هيئة دولية لمعالجة مشكلة الغبار الناعم

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تعمل حكومة سيول على إطلاق منظمة دولية لمعالجة القضايا المتعلقة بالغبار الناعم، عن طريق توسيع آلية التعاون الإقليمي القائمة.وقالت حكومة المدينة اليوم الثلاثاء إنها تخطط لتوسيع عضوية ووظائف منظمة "المدن ذات الهواء النظيف في شرق آسيا"، التي تضم حاليًا عشر مدن في أربع دول في شمال شرق آسيا، وذلك لرفع مستواها إلى هيئة دولية، بحلول عام 2020.وقد تم إطلاق المنظمة الحالية على هامش أشغال منتدى شمال شرق آسيا لتحسين جودة الهواء في مايو 2016 والذي انعقد في سيول، وتركز المنظمة جهودها على التعليم والأبحاث المتعلقة بالغبار الناعم، في إنتظارمشاركة المدن الأعضاء في الهيئة الجديدة في السياسات والتقنيات، من خلال اجتماعات منتظمة.وتعتزم حكومة سيول في خطوة اولى إرسال خطاب يحدد المخطط المبدئي للهيئة الدولية للمدن قبل انعقاد الجمعية الافتتاحية للهيئة الجديدة، في المنتدى المقرر في مايو من العام المقبل.