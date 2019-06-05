الحكومة الكورية تدفع 500 ألف وون كتعويضات بطالة شهرية بدءا من 2020

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سيتمكن الباحثون عن عمل من ذوي الدخل المنخفض في كوريا الجنوبية من الحصول على 500 ألف وون شهريًا، أي ما يعادل حوالي 420 دولار، على شكل إعانات بطالة تصل إلى ستة أشهر، وذلك بدءا من العام القادم.وأعلنت اللجنة الرئاسية الكورية الجنوبية بشأن خلق فرص العمل عن هذه الخطة أمس الثلاثاء، موضحة أن الخطة تنص على أن يتلقى 350 ألف شخص تلك الإعانات في النصف الثاني من العام القادم. كما تعتزم الحكومة زيادة عدد المستفيدين سنويا إلى 600 ألف شخص بحلول عام 2022.وكان توفير إعانات البطالة إحدى المبادرات الرئيسية لإدارة الرئيس "مون جيه إين" من أجل تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد.وتتوقع الحكومة أن تؤدي إعانات البطالة إلى زيادة الأمن الوظيفي من خلال خلق تآزر مع المشروعات الحكومية للتأمين على الوظائف وخلق فرص العمل. وسوف يكون من بين المؤهلين للتقدم بطلب للحصول على إعانات البطالة الجديدة: أصحاب الأعمال الصغيرة الذين أفلسوا، والباحثون عن عمل من الشباب، والنساء في منتصف العمر اللاتي اضطررن إلى ترك العمل لرعاية أطفالهن.