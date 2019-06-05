سيول تقول إن المبعوث الشمالي لا يزال نائبا لرئيس اللجنة المركزية للحزب الحاكم

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كشف وزير التوحيد في كوريا الجنوبية "كيم يون تشول" عن أن المبعوث النووي السابق لكوريا الشمالية "كيم يونغ تشول" لا يزال يحمل لقبه كنائب لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية. وقال الوزير "كيم" في تصريحات أدلى بها للمراسلين الأجانب في سيول يوم أمس الثلاثاء إن "كيم يونغ تشول"، لا يزال، على حد علمه، عضوًا في المكتب السياسي ونائبا لرئيس اللجنة المركزية المعنية بشؤون كوريا الجنوبية. لكنه أشار أيضا إلى أن "كيم يونغ تشول" لم يعد مديرًا للجبهة المتحدة الكورية الشمالية، وقال إن سيول تدرس تداعيات هذا التغيير داخل القيادة في كوريا الشمالية.ويذكر أن بعض التقارير في أوائل أبريل قالت إن "كيم" تم استبداله كمدير لإدارة الجبهة المتحدة بـ"جانغ كوم تشول"، وهو مسؤول غير معروف نسبيًا. وجاءت هذه التصريحات بعد أيام من تقرير نشرته صحيفة كورية جنوبية قال إنه قد حُكم على "كيم يونغ تشول" بالأشغال الشاقة وإعادة التأهيل بسبب فشل القمة الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في هانوي في شهر فبراير الماضي. وبعد هذا التقرير، نشرت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية صورة له مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في بيونغ يانغ.